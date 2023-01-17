Во Владимирской области собственник автомобиля, пострадавшего от падения дерева, через суд вернул...

Во Владимирской области собственник автомобиля, пострадавшего от падения дерева, через суд вернул деньги за ремонт.Суд в Муроме встал на сторону собственника автомобиля, пострадавшего от падения дерева.Житель Мурома обратился в суд с иском к МБУ "Благоустройство" о возмещении материального ущерба, указав, что на принадлежащий ему автомобиль, припаркованный у дома № 3 по улице Владимирская города Мурома, из-за сильного ветра упало дерево. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 74 500 рублей.Контроль за вырубкой аварийных деревьев и сухостоя на этой территории возложен на МБУ "Благоустройство" в соответствии с его уставом.На досудебную претензию с требованием о возмещении ущерба учреждение не отреагировало, поэтому хозяин пострадавшей машины обратился в суд.Решением Муромского городского суда от 16 января 2023 года исковые требования гражданина удовлетворены в полном объёме, с МБУ "Благоустройство" в счёт возмещения материального ущерба взыскано 74 500 рублей, а также судебные расходы на проведение экспертизы по определению стоимости ущерба и госпошлина.Решение в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба Муромского городского суда.Фото: freepik.com