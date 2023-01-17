10,2 млрд рублей заложено в областном бюджете на предоставление мер социальной поддержки жителям...

10,2 млрд рублей заложено в областном бюджете на предоставление мер социальной поддержки жителям Владимирской области в 2023 году.С 1 января 2023 года региональные социальные выплаты увеличены на 6,1 процента, сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.В 10 с лишним миллиардов рублей входят выплаты:– семьям с детьми (более 70 тыс. семей) – 4,9 млрд. рублей;– ветеранам труда и труженикам тыла – 2,1 млрд. рублей;– многодетным семьям – 508 млн. рублей;– лицам, имеющим продолжительный трудовой стаж – 362 млн. рублей.На выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в областном бюджете заложен 1 млрд. рублей, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.