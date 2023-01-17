На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Утром температура воздуха составит -...

На протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.Утром температура воздуха составит - 3, днем около нуля и вечером она достигнет отметки "плюс один".Давление снизится с 752 до 751.Ветер в вечернее время достигнет максимальной скорости 4.8 метра в секунду.Народный прогноз погоды18 января отмечается Крещенский сочельник, канун Богоявления. В этот день соблюдается строгий пост, поэтому канун Богоявления называют еще Голодной кутёй. Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю. Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу. Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.Фото https://www.pxfuel.com/