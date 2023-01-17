В декабре 2022 года территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения...

В декабре 2022 года территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Владимирской области была проведена внеплановая проверка ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».Ей установлены грубые нарушения лечебным учреждение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Основанием проведения внеплановой проверки послужила публикация в СМИ о смерти ребенка. Напомним, что ГТРК "Владимир" сообщала в ноябре прошлого года, что смерть 5-летнего мальчика от гнойной пневмониистала поводом проверки Юрьев-Польской ЦРБ и Областной детской клинической больницы.По результатам проверки территориальным органом Росздравнадзора по Владимирской области в отношении ГБУЗ ВО «ОДКБ» составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении по статье "Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)", сообщила пресс-служба Фрунзенского райсуда Владимирской области.Областная детская клиническая больница вину в совершении данного административного правонарушения не признала, посчитала выявленные нарушения не грубыми и просила переквалифицировать действия на более мягкую статью.Однако суд посчитал вину ГБУЗ ВО «ОДКБ» в совершении административного правонарушения доказанной и постановлением от 16 января 2023 года назначил штраф в размере 150 000 рублей.Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.Напомним также, что по факту смерти пятилетнего ребенка в больнице возбуждено уголовное дело и ведется федеральная проверкаФото pxfuel.com