С такой идеей выступило швейцарское отделение российского мотоклуба «Ночные Волки».

Во Владимирской области запустят новый туристический маршрут по местам Александра Суворова. С такой идеей выступило швейцарское отделение российского мотоклуба «Ночные Волки».Он пройдёт через Москву, Владимир, Суздаль, село Кистыш и Гаврилов Посад. За время двухдневного тура посетители смогут увидеть достопримечательности, связанные с именем великого русского полководца. Путешественники переночуют в городе Гаврилов Посад, где есть глэмпинг-музей. Он воссоздает атмосферу XVII-XIX веков, царившую в российской армии.Напомним, что в селе Кистыш расположено имение генералисимуса, где в 2020 году открыт памятник Александру Васильевичу.