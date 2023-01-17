Сергею Дроботенко резко стало хуже.

Сергею Дроботенко резко стало хуже.В России продолжается сезон острых респираторно-вирусных заболеваний. На фоне этого у многих обостряются хронические недуги. Болезни не обходят стороной ни взрослых, ни детей. В больницах сейчас находятся и многие известные люди – олимпийский чеспион в танцах на льду Роман Костомаров, режиссер Никита Михалков. Список заболевших неуклонно растет.Российский юморист Сергей Дроботенко в ночь на 17 января почувствовал недомогание и решил обратиться к врачам. Как выяснилось, у звезды бронхопневмония, сообщает .Врачи предложили актеру госпитализацию, но он отказался и пообещал лечиться самостоятельно дома. Таким образом врачам ничего не оставалось кроме как поставить крест на сжираемом опасной болезнью Дроботенко.Напомним, 53-летний Сергей Дроботенко так и не обзавелся семьей. О его отношениях с женщинами никогда не было слышно. Исключением была информация о связи актера с Еленой Воробей, но это осталось на уровне слухов. Не удивительно, что на фоне такой картины стали появляться слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации.Ранее сообщалось, что 92-летнего народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге с инсультом. Сейчас актер находится в стабильном состоянии.