Александровский городской суд Владимирской области 16 января приговорил жителя Карабаново к 6 месяцам в колонии общего режима за избиение и вымогательство у матери 80 тысяч рублей. Осенью 2022

Александровский городской суд Владимирской области 16 января приговорил жителя Карабаново к 6 месяцам в колонии общего режима за избиение и вымогательство у матери 80 тысяч рублей. Осенью 2022 года мужчина напал на маму и, угрожая, требовал отдать ему 80 тысяч рублей. Услышав отказ, обвиняемый избил ее руками и ногами по туловищу. Женщина обратилась в полицию.