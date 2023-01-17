Известно, что:
- Турки практически не пьют вина, но сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют меньше чем англичане и американцы.
- Французы пьют очень много вина, но сердечно-сосудистыми заболеваниями также болеют меньше чем англичане и американцы.
- Немцы едят очень много мяса, но сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют меньше чем англичане и американцы.
- Индийцы практически не едят мяса, но сердечно-сосудистыми заболеваниями также болеют меньше чем англичане и американцы.
- Бразильцы занимаются любовью по несколько раз на дню, но сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют меньше чем англичане и американцы.
- Турки занимаются любовью гораздо реже, но сердечно-сосудистыми заболеваниями болеют меньше чем англичане и американцы.
Так что, если хот
еще анекдот!