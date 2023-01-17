Житель Владимирской области осужден за вымогательство с применением насилия
В городе Александрове...
Житель Владимирской области осужден за вымогательство с применением насилия
В городе Александрове Владимирской области 16 января 2023 года состоялся суд над жителем города Карабаново. Он признан виновным в вымогательстве с применением насилия.
Осенью 2022 г. подсудимый требовал у своей матери 80 тысяч рублей, высказывая в ее адрес угрозы, а затем и применяя насилие, избивая ее руками и ногами.
Подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Смягчению приговора способствовало признание вины, раскаяние, явка с повинной подсудимого, а также состояние его здоровья, сообщили в пресс-службе Александровского городского суда.
Приговор в законную силу не вступил.
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