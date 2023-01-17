Жители Владимирской области могут проголосовать за самый лучший город России. Владимир – лучший...

Жители Владимирской области могут проголосовать за самый лучший город России.Владимир – лучший город России!Стартовал проект «Город России». Все желающие могут выбрать самый привлекательный и узнаваемый город страны. Нужно зайти на сайт, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.Голосуем за Владимир! Сейчас он на 8 строчке. Голосовать можно 1 раз в сутки.Фото: Владислав Фотограф из телеграм-канала Правительства Владимирской области