В новогодние праздники Суздаль посетило около 150 тысяч туристов. Об этом на пресс-конференции рассказал первый зам. губернатора по вопросам промышленности и экономической политики.

В новогодние праздники Суздаль посетило около 150 тысяч туристов. Об этом на пресс-конференции рассказал первый зам. губернатора по вопросам промышленности и экономической политики. Александр Ремига отметил – номерной фонд Суздаля позволяет разместить примерно 3 800 гостей. Вместе с Владимиром этот показатель равен примерно 9 000. И показатель в 150 тысяч гостей – большая цифра, подчеркнул