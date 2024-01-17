К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители одного из домов по улице Мира в областном центре.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились жители одного из домов по улице Мира в областном центре. Граждане пожаловались, что правление их жилищного кооператива регулярно собирает средства под предлогом ремонтных работ, однако люди не видят никаких позитивных изменений в содержании здания. Об этом парламентарий рассказал в своём .По словам владимирцев, они сдавали наличные председателю кооператива в течение нескольких лет. Жильцы посчитали, что с 2020 по 2022 годы сдали более миллиона рублей на текущий ремонт и содержание правления кооператива. Ещё более 3,3 млн рублей с жителей собрали в прошлом году на ремонт крыши.- Больше всего жителей возмущает, что никаких отчетов, куда идут деньги, правление людям не даёт, — отметил Алексей Говырин. — Обращения в полицию, чтобы те проверили законность действий правления и председателя кооператива, результатов не дали. Я взял ситуацию на контроль. Направил запрос в областную прокуратуру. Прокурор области Иван Грибов поручил прокуратуре города Владимира провести проверку законности сбора денег с жильцов.