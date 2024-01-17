Циклон из Татарстана надвигается на Владимирскую область. В республике по его вине начались метели с мокрым снегом, повысилась влажность. Из-за проблемной погоды закрыли часть трассы М-12, а

Циклон из Татарстана надвигается на Владимирскую область. В республике по его вине начались метели с мокрым снегом, повысилась влажность. Из-за проблемной погоды закрыли часть трассы М-12, а также приостановили вылеты из казанского аэропорта. Об этом рассказал губернатор Владимирской области в своем телеграм-канале. Владимирское Управление МЧС и энергетики находятся в режиме повышенной готовности. Синоптики Яндекс. Погода