Смотрите в дайджесте:– На Владимирскую область надвигается мощный циклон со стороны Татарстана– Владимирцы стали болеть ОРВИ на 18% больше– Во Владимире еще 10 светофоров оборудуют

Смотрите в дайджесте:– На Владимирскую область надвигается мощный циклон со стороны Татарстана– Владимирцы стали болеть ОРВИ на 18% больше– Во Владимире еще 10 светофоров оборудуют детекторами видеонаблюдения– За прошедший год во Владимирской области родилось 89 двойняшек– Владимирские школьники стали чемпионами мира по ментальной арифметике