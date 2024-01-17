В Собинке выбрали нового мэра. Районным центром будет руководить Константин Федоров из Совета народных депутатов. Он был единогласно выбран депутатским корпусом, сообщили в пресс-службе

В Собинке выбрали нового мэра. Районным центром будет руководить Константин Федоров из Совета народных депутатов. Он был единогласно выбран депутатским корпусом, сообщили в пресс-службе администрации города. Заместителем мэра стал депутат Дмитрий Федулов. Врио главы администрации города осталась Инесса Глазкова. Ранее мэром Собинки была Елена Карпова, которая сейчас находится на месте главы администрации Киржача. Константин Федоров