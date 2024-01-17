Город Владимир стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика» на форуме «Малая Родина -...

Город Владимир стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика» на форуме «Малая Родина - сила России»В Москве завершил работу муниципальный форум «Малая Родина — сила России». Его финальным аккордом стало вручение первой Всероссийской муниципальной премии «Служение».Участников церемонии приветствовал Президент Владимир Путин. Премия учреждена по поручению главы государства. Она присваивается как командам, так и отдельным людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни.Глава государства отметил: любовь к малой родине обладает особой созидательной силой, поистине общенационального масштаба. Она - залог преображения и укрепления всей страны. По словам Президента, уже принято решение о продлении до 2030-ого года Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.Отметим, что участие в работе форума "Малая Родина - сила России" приняла делегация Владимирской области. Её возглавил первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.В рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" назвали и победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика - 2023". Среди награжденных- глава Владимира Дмитрий Наумов.По итогам конкурса областная столица заняла 4-ое место в номинации "Укрепление межнационального мира".Администрация города Владимира представила проект "Этот День Победы", подготовленный управлением по связям с общественностью и СМИ.Героями проекта стали владимирские старожилы, фронтовики, ветераны национально-культурных объединений, активисты совета ветеранов и организации "Дети войны".В 2023-ем году в рамках проекта прошёл межнациональный поэтический фестиваль. А представители различных диаспор вместе с ветеранами исполнили песню "День Победы" на стихи Владимира Харитонова у Вечного огня.По словам Дмитрия Наумова, победа к конкурсе - заслуга жителей Владимира, которые чтят память о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.