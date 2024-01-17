Ёлка Желаний уже претворила в жизнь мечты многих маленьких жителей Владимирской области. Кто-то хотел бластер, кто-то – посмотреть балет «Щелкунчик», кто-то – попасть на Кремлевскую ёлку.

Ёлка Желаний уже претворила в жизнь мечты многих маленьких жителей Владимирской области. Кто-то хотел бластер, кто-то – посмотреть балет «Щелкунчик», кто-то – попасть на Кремлевскую ёлку. 11-летний Марк из Владимира хотел получить на Новый год батут. Шарик с его желанием снял с Ёлки губернатор 33-его региона. Об этом он рассказ в своем телеграм-канале. Александр Авдеев