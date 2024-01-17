Народные приметы на 18 января. Какие традиции нужно обязательно соблюдать в Крещенский...

Народные приметы на 18 января. Какие традиции нужно обязательно соблюдать в Крещенский сочельник?В четверг, 18 января 2024 года называют Крещенский сочельник или Голодный вечер. В этот период прекращались обильные застолья и веселье. Люди готовились к посту, варили пресное сочиво без масла и творога.19 января православные отмечают Крещение Господне.Крещенский сочельник – это вечер-приготовление накануне большого церковного праздника. В это время проводят обряды, связанные с освящением воды.Крещенский вечер – день строгого поста и покаяния, подготавливающий верующих к великому празднику Крещение Господне, который отличается пышностью и торжественностью. Совершается два обряда освящения воды:накануне Крещения – внутри церкви;в день Крещения – на ближайшем озере или речке.Крещенская вода освящает, даёт благословение, очищение, здоровье. В полночь на Крещение шли за водой на реку. Согласно поверью, вода в эту пору в реках колышется. Вечером в чашу наливали воду. Если в полночь она сама колыхнётся – это добрый признак, человек увидел явление Господне.Что можно и нельзя делать в Крещенский сочельник?Христиане начинали празднование Крещенского сочельника с богослужения в храмах. Там в этот день проходит большая служба, которая завершается великим освящением воды.Как ни странно, варить «сочиво» не обязательно, но из-за поста традиция его готовки укоренилась. Это блюдо и другую пищу можно было есть только после выноса свечи по завершению литургии.Освященную воду прихожане забирали с собой. Ею в Крещенский сочельник кропили свои жилища. На домах также рисовали мелом кресты. Считалось, что это защитит обитателей от нечистых сил, которые становились особенно активны в этот вечер.В этот же день купались в проруби — особенно те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки или на Крещение. Эти люди должны были обязательно окунуться, чтобы смыть грех.Главное, что нельзя делать 18 января в Крещенский Сочельник, – это уборку в доме после захода солнца.Запрещается сердиться, ругаться и сквернословить – радовать темные силы, которые не захотят уходить из такого «приветливого» к ним дома.Запрещено употреблять в пищу мясо и спиртное. Тот, кто ослушается этого запрета, может сильно заболеть.Нельзя в Крещенский Сочельник брать и давать в долг, как деньги, так и хлеб, – весь год пройдет в голоде и бедности.Народные приметы на 18 января 2024 годаЕсли на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.Снегопад 18 января – добрый знак. Пчёлы хорошо роиться будут.Снег, выпавший рано утром, обещает хороший урожай ранней гречихи, в полдень – средней, вечером – поздней.Чистое небо в крещенскую ночь – к богатому урожаю гороха.Сияющие звезды на небе – к хорошему хлебу.Собаки часто лают – будет дичи много.Фото: freepik.com