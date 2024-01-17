За 2023 год во Владимирской области родилось 8 579 детей. 4 438 мальчиков и 4 141 девочек. В пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона

За 2023 год во Владимирской области родилось 8 579 детей. 4 438 мальчиков и 4 141 девочек. В пресс-службе министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона поделились также именами, которые дали новорожденным жители Владимирской области в прошлом году. «Шестой канал» решил уточнить подробности состояния демографии. В Самым популярным именем для девочки