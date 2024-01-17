Во вторник, 16 января, очередная группа добровольцев из разных уголков Владимирской области отбыла для прохождения военной службы по контракту.

Во вторник, 16 января, очередная группа добровольцев из разных уголков Владимирской области отбыла для прохождения военной службы по контракту. Об этом рассказала администрации Владимира.Торжественные проводы бойцов проходили в Доме культуры молодёжи. Здесь собрались родственники и друзья отважных мужчин, представители органов власти и военкомата, ветераны и общественники.Так, со словами напутствия к добровольцам обратился ветеран ВС РФ генерал-майор Владимир Харченко, а священник Свято-Казанского храма отец Алексей благословил бойцов.