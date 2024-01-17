Пенсионеры из села Ворша вынуждены пользоваться услугами такси, чтобы перейти через федеральную трассу. Виной всему – неработающий подъемник надземного пешеходного перехода.

Пенсионеры из села Ворша вынуждены пользоваться услугами такси, чтобы перейти через федеральную трассу. Виной всему – неработающий подъемник надземного пешеходного перехода. Общественники из «Народного фронта» рассказали историю о том, каким испытанием для пожилых стало преодоление проезжей части. Подъемник перестал работать, лифт вызвать невозможно, а диспетчеры, отвечающие за эксплуатацию, не отвечают. Пенсионерам приходится с трудом подниматься