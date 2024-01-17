44-летняя жительница Юрьев-Польского предоставила в отдел соцзащиты недостоверные документы. В результате она незаконно получила около 14 тысяч рублей на оплату ЖКХ. На обман решился и

44-летняя жительница Юрьев-Польского предоставила в отдел соцзащиты недостоверные документы. В результате она незаконно получила около 14 тысяч рублей на оплату ЖКХ. На обман решился и 48-летний местный житель. Он поступил аналогичным образом и незаконно получил 18 тысяч рублей бюджетных денег. Как сообщили в УМВД, на обоих граждан возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве при