Чемпионат мира по ментальной арифметике-2023 проходил в индийском городе Мумбаи. Россию представляла команда из 15 человек, пятеро из них – ученики ковровского центра «СПРИНТ». Дети

Чемпионат мира по ментальной арифметике-2023 проходил в индийском городе Мумбаи. Россию представляла команда из 15 человек, пятеро из них – ученики ковровского центра «СПРИНТ». Дети складывали и вычитали числа в уме, а также при помощи абакуса – это специальные счеты. Самые старшие ребята – Лиза и Максим. Они проживаю в Москве, но тренируются в ковровском