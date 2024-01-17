Смотрите Вести в 14.30: во Владимире готовятся к строительству новой дороги Вперёд,...

Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире готовятся к строительству новой дорогиВперёд, понтонёры!Перебраться с одного берега на другой - за максимально короткое время.На Оке прошли учения понтонёров в зимних условиях.Новый километрПервый шаг к благоустройству парка возле Дворца детского юношеского творчества.В областной столице готовятся к строительству новой дороги. Где проложат будущий маршрут?Старт дан!Вклад региона в импортозамещение.Какие уникальные комплектующие производят в Муроме?