Смотрите Вести в 14.30: во Владимире готовятся к строительству новой дороги
Вперёд,...
Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимире готовятся к строительству новой дороги
Вперёд, понтонёры!
Перебраться с одного берега на другой - за максимально короткое время.
На Оке прошли учения понтонёров в зимних условиях.
Новый километр
Первый шаг к благоустройству парка возле Дворца детского юношеского творчества.
В областной столице готовятся к строительству новой дороги. Где проложат будущий маршрут?
Старт дан!
Вклад региона в импортозамещение.
Какие уникальные комплектующие производят в Муроме?