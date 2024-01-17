Госавтоинспекторы просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах. Снег ухудшает видимость, а также приводит к заносам. Как сообщили в УМВД, сегодня утром такая погода уже привела к

Госавтоинспекторы просят автолюбителей быть внимательнее на дорогах. Снег ухудшает видимость, а также приводит к заносам. Как сообщили в УМВД, сегодня утром такая погода уже привела к нескольким авариям. Так, утром в Киржачском районе водитель автомобиля “Мазда” не выдержал дистанцию и влетел в “БМВ”. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. А вот во Владимире