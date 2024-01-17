Создатель проекта Гастрономическая карта России рассказала об особенностях кухни...

Создатель проекта "Гастрономическая карта России" рассказала об особенностях кухни Владимиро-Суздальской земли.В рамках международной выставки-форума "Россия" Владимирская область установила кулинарный рекорд.Гигантский Покровский пряник внесён в Книгу рекордов страны, как самый большой продукт.Церемония прошла в Доме российской кухни. А провела её куратор проекта и создатель "Гастрономической карты России" Екатерина Шаповалова.С ней "Вести" поговорили о гастротуризме и особенностях кухни Владимиро-Суздальской земли.