Старт дан! Какие уникальные комплектующие производят в Муроме? Округ Муром вносит свой вклад в...

Старт дан! Какие уникальные комплектующие производят в Муроме?Округ Муром вносит свой вклад в импортозамещение. Все благодаря льготному государственному займу Фонда развития промышленности.Какую сумму удалось получить? И создание каких комплектующих станет серийным? Расскажет Кристина Иванова.- Вы присутствуете при первом запуске этой коробки передач…Испытания – позади. В ближайшие недели две новые современные отечественные трансмиссии отправятся в город оружейников — и в ковровских тракторах заработают первые муромские коробки передач.- Поехали!- Старт дан!Сергей Баранов, генеральный директор машиностроительного предприятия:- В этом году в целях и наших задачах стоит изготовить порядка 30 трансмиссий. С 25 года в планах выпуск от двухсот трансмиссий в год.На этой площадке - образцы комплектующих для новейшего транспорта. Например, портальный электрический мост - для электробусов. Вместо немецких и китайских аналогов. Рулевая рейка, в том числе, и для люксовых автомобилей.В Муроме запущено первое в России серийное производство этих комплектующих для машин на платформе АУРУС. А это уникальный для отечественного производства рулевой механизм с электроусилением для тяжелых многотонных грузовиков.Сергей Баранов, генеральный директор машиностроительного предприятия:- Здесь мы идем в одном времени с такими грандами, как БОШ.До недавнего времени таких российских механизмов просто не было. А теперь муромское предприятие выпускает, например, тяговые редукторы для вагонов метро — полностью заместив чешского поставщика.Расширить производство важнейшей для страны продукции и закупить современные станки заводу помог государственный льготный займ Фонда развития промышленности — миллиард 750 миллионов.Так, в этом цехе благодаря ему появилось несколько новейших зубофрезерных станков с автоматическим загрузчиком деталей. Одну такую шестерню он производит … за три минуты.Антон Крутов, начальник цеха зубообработки:- Мы проходили обучение все вместе, переквалификацию пятидневную. Я бывший наладчик тоже, да. Я на этих станках работал раньше наладчиком. И сейчас я работаю начальником цеха здесь.Сергей Баранов, генеральный директор машиностроительного предприятия:- Мы собрали достаточное количество компетенций здесь, в Муроме, на этой площадке. И конструкторов, и технологов, и организаторов производства, и рабочих кадров. Мы хотим достаточно быстро реализовать эту программу и идти за следующей.Главная цель этого года - наладить предсерийные и серийные поставки.Параллельно на заводе строят новый корпус - 13 тысяч квадратных метров для производства новейших электродвигателей и рулевых систем мирового уровня.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести «Владимир».