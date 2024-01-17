Владимир наградили за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Владимир наградили за победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом глава города Дмитрий Наумов рассказал в своём .Мэрия представила проект «Этот День Победы», героями которого стали владимирские долгожители и участники Великой Отечественной войны. По итогам конкурса региональная столица завоевала почётное четвёртое место в категории «Укрепление межнационального мира».Награждение победителей проходило в Москве.«Эта награда ещё раз показала, что наши жители чтят память о вкладе многонационального народа нашей страны в Великую Победу», - написал Дмитрий Наумов.