Суд поддержал требование прокуратуры ликвидировать незаконную свалку во Владимирской...

Суд поддержал требование прокуратуры ликвидировать незаконную свалку во Владимирской области.Владимирский природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия незаконным и возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку отходов. В ходе проверки были выявлены несанкционированная свалка отходов на земельных участках, расположенных вблизи д. Бараки Судогодского района, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.По выявленному факту нарушения природоохранного законодательства вносилось представление главе администрации муниципального образования «Судогодский район», а также направлялась информация в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.Суд удовлетворил требования Владимирского природоохранного прокурора частично, обязав администрацию муниципального образования «Судогодский район» в срок до 01 августа 2024 года ликвидировать несанкционированную свалку отходов.Финансирование этого суд определил из федерального бюджета, главным распорядителем которого является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, в размере 90 %.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.freepik.com