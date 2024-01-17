Также в домах заменят лифты

В 2024 году планируется провести капитальный ремонт 140 многоквартирных домов во Владимире.По словам мэра Владимира Дмитрия Наумова, в 65 из этих домов планируется заменить 157 лифтов. Также продумано включить в краткосрочный план замену 111 лифтов в 39 многоквартирных домах после перевода средств со спецсчетов регоператору.Работы по капремонту будут проведены НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».