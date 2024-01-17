Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил создать координационный совет по работе в Год семьи.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил создать координационный совет по работе в Год семьи. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своёмНапомни, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. «И, безусловно, у Владимирской области ведущая роль в сохранении семейных ценностей, ведь наш Муром – родина Всероссийского праздника семьи, любви и верности», - написал Александр Авдеев.Региональные власти собираются сосредоточиться на укреплении владимирских семей, и новый координационный совет призван в этом помочь. Первое заседание должно состояться в течение месяца.