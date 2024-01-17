Почти 300 собак повезут сотню спортсменов. Зрелище, которое обещает впечатлить и участников, и зрителей. На гонку «Семь вёрст» заявились участники из 15 регионов страны. Всего будет семь

Почти 300 собак повезут сотню спортсменов. Зрелище, которое обещает впечатлить и участников, и зрителей. На гонку «Семь вёрст» заявились участники из 15 регионов страны. Всего будет семь дистанций и десять дисциплин – от саней с разным количеством собак в одной упряжке до скиджоринга (езда на лыжах). Соревнования будут проходить три дня. 19 января с 20:00