Драка, которая привела к смертельному исходу, случилась 13 января в селе Новобусино Кольчугинского района. В доме у обвиняемого братья распивали алкоголь. Между ними случилась ссора. Причем

Драка, которая привела к смертельному исходу, случилась 13 января в селе Новобусино Кольчугинского района. В доме у обвиняемого братья распивали алкоголь. Между ними случилась ссора. Причем серьезных причин для этого не было – просто бытовой конфликт. Тем не менее, разгоряченный спиртными напитками, младший брат стал избивать своего родственника руками и ногами. Дальше в ход пошло