Перед судом предстанет 18-летний мотоциклист из Коврова.

Перед судом предстанет 18-летний мотоциклист из Коврова. Молодого человека обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней пассажирки. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл летом прошлого года. Правоохранители установили, что обвиняемый был пьян и ночью ехал на своём мотоцикле по посёлку Первомайский. Транспорт был без номера и световых приборов. «При этом нетрезвый водитель выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Байкер врезался в полуприцеп грузовика, который стоял возле проезжей части. В результате ДТП сидевшая на мотоцикле пассажирка получила тяжёлые травмы.В настоящий момент уголовное дело в отношении мотоциклиста передано в суд.