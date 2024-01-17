В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условиях
Сквозь льды и...
В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условиях
Сквозь льды и снег... В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условиях. Как отработали понтонёры? На учениях побывал Федор Лалакин.
Река часто становится препятствием для тяжелой техники... но не для понтонеров. Когда нужно перебросить боевые машины на другой берег, а мосты взорваны отступающим противником, эти войска обеспечивают успех выполнения боевой задачи. Учения на Оке- отработка построения понтонной переправы в зимних условиях, рассказывает командир батальона с позывным "Иртыш".
Командир понтонно-переправочного батальона, позывной "Иртыш" :
- Опыт внедряется - обучаем солдат, обучаем военнослужащих по контракту, которые потом убывают в зону специальной военной операции. Благодаря опыту, который был получен в процессе СВО, уже новые моменты какие-то внедряем.
Звено состоит из четырёх понтонов: два понтонов по краям, два - в середине - они тяжелее. Каждый делится еще на две части. Такой мост очень крепкий. Такой переправе не страшны даже прямые попадания снарядов врага.
Федор Лалакин:
- Чтобы возвести такой понтонный мост по нормативу уходит около двух часов. Конечно, все зависит еще и от ширины, длины реки, зимой время на постройку моста увеличивается из за погодных условий.
Летом звено просто сбрасывается в воду. Оно раскрывается и водоизмещение делает свое дело. Понтонерам остается лишь закрыть замки и состыковать. А вот зимой для полной раскладки требуется помощь вот такого тяжелого плавуче-транспортного средства
Федор Лалакин:
- Предназначен для десантной транспортировки войск, может ехать как по земле, так и по воде, также служит отличным помощником при возведении понтонных мостов.
В боевых условиях от скорости действий понтонеров зависит многое. Возвести мост нужно максимально быстро, при этом соблюдая все правила. Такие учения позволяют бойцам отработать навыки на практике.
Командир понтонно-переправочного батальона, позывной "Иртыш":
- На сегодняшних занятиях были достигнуты цели - это переправа войск через реку, установка оборудования в зимних условиях. Занятия прошли успешно, в первую очередь без нарушений требований безопасности.
После того, как мост был закончен, по нему на другой берег Оки перебралась военная техника.
Сигналом к началу переправы стал подрыв льда вдоль моста. Батальон сразу вступил в бой с условным противником
Федор Лалакин, Андрей Беляков “Вести-Владимир”