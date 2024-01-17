В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условиях Сквозь льды и...

В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условияхСквозь льды и снег... В Муроме на Оке прошли учения по возведению понтонной переправы в зимних условиях. Как отработали понтонёры? На учениях побывал Федор Лалакин.Река часто становится препятствием для тяжелой техники... но не для понтонеров. Когда нужно перебросить боевые машины на другой берег, а мосты взорваны отступающим противником, эти войска обеспечивают успех выполнения боевой задачи. Учения на Оке- отработка построения понтонной переправы в зимних условиях, рассказывает командир батальона с позывным "Иртыш".Командир понтонно-переправочного батальона, позывной "Иртыш" :- Опыт внедряется - обучаем солдат, обучаем военнослужащих по контракту, которые потом убывают в зону специальной военной операции. Благодаря опыту, который был получен в процессе СВО, уже новые моменты какие-то внедряем.Звено состоит из четырёх понтонов: два понтонов по краям, два - в середине - они тяжелее. Каждый делится еще на две части. Такой мост очень крепкий. Такой переправе не страшны даже прямые попадания снарядов врага.Федор Лалакин:- Чтобы возвести такой понтонный мост по нормативу уходит около двух часов. Конечно, все зависит еще и от ширины, длины реки, зимой время на постройку моста увеличивается из за погодных условий.Летом звено просто сбрасывается в воду. Оно раскрывается и водоизмещение делает свое дело. Понтонерам остается лишь закрыть замки и состыковать. А вот зимой для полной раскладки требуется помощь вот такого тяжелого плавуче-транспортного средстваФедор Лалакин:- Предназначен для десантной транспортировки войск, может ехать как по земле, так и по воде, также служит отличным помощником при возведении понтонных мостов.В боевых условиях от скорости действий понтонеров зависит многое. Возвести мост нужно максимально быстро, при этом соблюдая все правила. Такие учения позволяют бойцам отработать навыки на практике.Командир понтонно-переправочного батальона, позывной "Иртыш":- На сегодняшних занятиях были достигнуты цели - это переправа войск через реку, установка оборудования в зимних условиях. Занятия прошли успешно, в первую очередь без нарушений требований безопасности.После того, как мост был закончен, по нему на другой берег Оки перебралась военная техника.Сигналом к началу переправы стал подрыв льда вдоль моста. Батальон сразу вступил в бой с условным противникомФедор Лалакин, Андрей Беляков “Вести-Владимир”