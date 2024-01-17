Ссора с супругой обернулась уголовным делом. Как рассказали в прокуратуре, мужчина разбил остановочный павильон «Площадь Фрунзе». Инцидент произошел ночью 25 октября. Разгневанный

Ссора с супругой обернулась уголовным делом. Как рассказали в прокуратуре, мужчина разбил остановочный павильон «Площадь Фрунзе». Инцидент произошел ночью 25 октября. Разгневанный обвиняемый проходил мимо остановки. Внезапная вспышка гнева заставила его поднять валяющуюся бутылку и бросить ее в стекло. От удара оно рассыпалось на мелкие кусочки. Свою вину мужчина признал, ущерб возместил. На него возбудили