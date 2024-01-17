Владимирских школьников научат, как разработать собственный агрегатор новостей. 22-24 января...

Владимирских школьников научат, как разработать собственный агрегатор новостей.22-24 января пройдёт онлайн-марафон «Цифровой репортёр» по разработке агрегатора новостей для школьников от Академии искусственного интеллекта Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области.За 3 дня ребятам предстоит:· разобраться в базовых принципах машинного обучения и разработки алгоритмов;· установить все необходимые инструменты для работы с алгоритмами и машинным обучением;· создать собственную парсер-программу для сбора и систематизации информации, размещённой на новостных сайтах.Кроме того, ребята смогут узнать о возможной монетизации разработанного алгоритма, а также обязательно получат сертификаты об участии для своего портфолио достижений.Присоединиться к марафону можно по ссылке: https://ai-academy.ru/events/marafon-news/Фото: Christin Hume on Unsplash