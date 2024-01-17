Влодар, Владыка или Властик? Владимирцы выбирают имя зубрёнку из нацпарка Мещёра Финальный этап...

Влодар, Владыка или Властик? Владимирцы выбирают имя зубрёнку из нацпарка "Мещёра"Финальный этап народного голосования стартовал. Имя первому зубренку, который родился в вольере, построенном в рамках проекта по сохранению популяции европейского зубра, выберут до конца января.Как сообщают организаторы конкурса, предложено более 300 имен для малыша. Специалисты-экологи определили лучшие. И уже с середины этой недели можно проголосовать за подходящий, на ваш взгляд, вариант.Кстати, имя должно начинаться на "ВЛ" и не повторять человеческие.Отдать свой голос можно на странице ВКонтакте. Адрес - на ваших экранах.Напомним, группа европейских зубров была поселена в вольер нацпарка «Мещера» в Гусь-Хрустальном районе в 2020-ом. Родившийся в ноябре 23-его года зубренок - первый детеныш в стаде. Его отец - чистокровный зубр Мереск, которого перевезли сюда из Окского государственного заповедника.После наречения малыша занесут в племенную книгу.