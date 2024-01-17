Жители Владимирской области выбирают имя для зубрёнка из парка «Мещера». Сейчас стартовал финальный этап народного голосования. Имя будет выбрано до конца января. Голосование началось в

Жители Владимирской области выбирают имя для зубрёнка из парка «Мещера». Сейчас стартовал финальный этап народного голосования. Имя будет выбрано до конца января. Голосование началось в декабре 2023 года в официальном сообществе АО «Транснефть-Верхняя Волга». Было прислано более трехсот вариантов имени. В финал вышли 5 вариантов – все они на слух похож и весьма забавны: Влодар,