8 января в соцсетях появились новости о том, что в деревне Кощеево Судогодского района на улице замерзает большая белая собака. Пес не мог встать на лапы. Несчастное животное активно

8 января в соцсетях появились новости о том, что в деревне Кощеево Судогодского района на улице замерзает большая белая собака. Пес не мог встать на лапы. Несчастное животное активно обсуждали, но помочь ему так никто и не решился. 10 января волонтеры владимирского приюта «Дорога добра» забрали хвостатого под свое крыло. Белоснежную собаку назвали Лавром и