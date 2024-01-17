10 светофоров во Владимире модернизируют в этом году. На светофорные объекты установят 21 видеодетектор транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой

10 светофоров во Владимире модернизируют в этом году. На светофорные объекты установят 21 видеодетектор транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области со ссылкой на министерство транспорта. Интеллектуальными станут светофоры на следующих перекрестках: – улица Тракторная (проходная ОАО «ВТЗ»); – улица Горького – остановка «Всполье»; – улица Безыменского, 17 – остановка «Магазин Ополье»; –