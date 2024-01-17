В 2024 году на 10 светофорных объектах во Владимире установят видеодетекторы транспортного потока.

В 2024 году на 10 светофорных объектах во Владимире установят видеодетекторы транспортного потока. Об этом 17 января сообщила регионального правительства.Отмечается, что модернизация светофоров будет осуществляться по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего планируется разместить 21 видеодетектор транспортного потока.Новое оборудование появится на Тракторной, Горького, Безыменского и других городских улицах.