Во Владимире новая дорога соединит Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской. В областной столице...

Во Владимире новая дорога соединит Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской.В областной столице начались подготовительные работы к строительству новой дороги, которая должна соединить Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской.Перемычка в свою очередь станет началом нового парка в заброшенных садах Дворца детского юношеского творчества. О проекте - Никита Тарбеев.Одно из первых серьезных препятствий на пути дорожников. До этого попадался, в основном кустарник. Но и такой ствол, при поддержке тяжелой техники, надолго рабочих не задержал.Дальше продвигаться будет сложнее- через пару сотен метров начинается овраг- вместо трактора потребуется что-то гУсеничное.Максим Чувашов, дорожный рабочий:- Мы еще весь участок не видели, до конца не проходили, потихоньку очищаем. Деревьв много, дальше - большие деревья.Пройти этот километр сотрудники ДСУ-3 должны в течение весны. Будущая дорога соединит Пушкарскую улицу с Лыбедской магистралью в районе Стрелецкого мыса. На новый проект бросили силы, освободившиеся после завершения строительства Рпенского проезда.Максим Кириллов, мастер строительно-монтажных работ "ДСУ-3":- Проезжая часть - 950 метров планируется - двухполосная, а также спроектированы велодорожки, пешеходные тротуарные зоны. В принципе мы с этими сложностями уже справлялись. Не первый объект - у нас Рпенский проезд, Лыбедская магистраль.Строить дорогу планируется в два этапа - завершение работ намечено на 2025-ый год. Сумма контракта - 180 миллионов рублей. Так же этот проезд, рассказывают в городском управлении архитектуры, станет началом будущего парка, который будет разбит в овраге у Дворца детского юношеского творчества .Игорь Соловьев, начальник управления архитектуры и строительства администрации г.Владимира:- Фактически она отделяет жилую застройку от территории парка. От жилой застройки в парк будут сделаны пешеходные переходы. Соответственно через тротуар будет свободный доступ в парк обеспечен. По большому счёту, она реализует те решения, которые ранее были заложены генеральным планом.В плане парка - аллеи и ротонды, набережная- верхняя и нижняя, эко-тропы и детские площадки. Впрочем, пока все попытки облагородить старые сады ничем не заканчивались. О самой первой напоминают вот эти остатки кирпичных ворот, возведенных в начале восьмидесятых.Наталья Пастушкова, местная жительница:- Здесь хотели сделать детский парк, даже установили камень памятный - там дальше вы его увидите около Дворца пионеров. Но, к сожалению, всё это пришло в упадок, как видите. И остались только вот эти деревья… Здесь жители, которые живут, нам этот участок очень нравится.Эту часть заброшенных садов строители в ближайшие годы трогать не будут. Следующим пунктом, после завершения дороги, станет очистка прудов и укрепление их берегов. Что касается самого парка, то даже ориентировочных сроков начала работ в мэрии пока не называют.Никита Тарбеев, Александр Чунаев“Вести – Владимир”.