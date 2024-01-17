Во Владимирской области инспектора ДПС оштрафовали за наказание им невиновного в нарушении ПДД...

Во Владимирской области инспектора ДПС оштрафовали за наказание им невиновного в нарушении ПДД человека.Вязниковским судом установлено, что в середине ноября 2020 года на улице Ленина районного центра инспектор ДПС с целью сокрытия факта совершения гражданином административного правонарушения, заменил в постановлении реальные данные на данные другого гражданина. Который не являлся водителем остановленного транспортного средства и виновником самого правонарушения. То есть, необоснованно привлек последнего к административной ответственности.При назначении наказания учтено наличие смягчающих наказание обстоятельств, в частности наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи родственникам. А также то, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался по месту жительства и прежней работы охарактеризован положительно, и в целом ведет законопослушный образ жизни.В итоге, суд назначил ему наказание виде штрафа в размере 60000 рублей, а также применил дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе на 2 года.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com/