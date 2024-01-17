Во Владимирской области молодой человек признался, что по ошибке поджег не тот автомобиль. В...

Во Владимирской области молодой человек признался, что по ошибке поджег не тот автомобиль.В декабре прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ».Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога. Ущерб на сумму 70 000 рублей.В начале января по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Молодой человек признался, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Задержанный рассказал, что пришел к гаражу своего знакомого и увидел припаркованную рядом легковушку. И зажигалкой поджег обшивку заднего сиденья. Поскольку приятель задолжал ему деньги.Однако автомобиль принадлежал совершенно другому человеку, который обратился с заявлением в полицию.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.Подозреваемый находится под подпиской.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.