Во Владимирской области молодой человек признался, что по ошибке поджег не тот автомобиль.
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Во Владимирской области молодой человек признался, что по ошибке поджег не тот автомобиль.
В декабре прошлого года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ».
Огонь полностью уничтожил транспортное средство. Результаты проведенной впоследствии экспертизы подтвердили, что возгорание произошло в результате поджога. Ущерб на сумму 70 000 рублей.
В начале января по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 27-летнего местного жителя. Молодой человек признался, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Задержанный рассказал, что пришел к гаражу своего знакомого и увидел припаркованную рядом легковушку. И зажигалкой поджег обшивку заднего сиденья. Поскольку приятель задолжал ему деньги.
Однако автомобиль принадлежал совершенно другому человеку, который обратился с заявлением в полицию.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый находится под подпиской.
Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.