Во Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» произошла смертельная авария.
На трассе...
Во Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» произошла смертельная авария.
На трассе Р-132 "Золотое кольцо" (в Гусь-Хрустальном районе) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.
По информации регионального управления ГИБДД, 70-летний водитель "Рено Логан" двигался в сторону Гусь-Хрустального. Но при повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего вылетел в кювет.
В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя из искорёженной машины извлекали сотрудники МЧС.
Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.