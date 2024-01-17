Во Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» произошла смертельная авария. На трассе...

Во Владимирской области на трассе Р-132 «Золотое кольцо» произошла смертельная авария.На трассе Р-132 "Золотое кольцо" (в Гусь-Хрустальном районе) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.По информации регионального управления ГИБДД, 70-летний водитель "Рено Логан" двигался в сторону Гусь-Хрустального. Но при повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, после чего вылетел в кювет.В результате аварии погиб пассажир легковушки. Водителя из искорёженной машины извлекали сотрудники МЧС.Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.