Во Владимирской области новый надземный переход для жителей посёлка Ворша стал полосой...

Во Владимирской области новый надземный переход для жителей посёлка Ворша стал полосой препятствий.Вызывать такси вместо того, чтобы просто перейти дорогу! Новый надземный переход для жителей посёлка Ворша Собинского района стал полосой препятствий. Главная проблема - неработающий подъёмник для маломобильных граждан. Все подробности - у Марии Артес.Препятствие длиною в тридцать ступеней. Это новый надземный переход для жителей поселка Ворша. Оборудованный лифтом для маломобильных граждан, он уже создал немало трудностей. Перейти на другую сторону дороги - настоящий квест. Связаться с диспетчерской службой, чтобы подняться или спуститься - невозможно.К решению проблемы подключились активисты регионального отделения Народного фронта.Юлия Варакина - активист регионального штаба Народного фронта:- Мы на дверях лифта видим объявление, что на данный момент подъемная платформа не работает. И, к сожалению, непонятно, с какого момента она не работает и до какого дня она будет не работать.Пенсионер Владимир Братухин рассказывает: для него и жены сходить в магазин, съездить ко врачу или просто пойти в аптеку - настоящее испытание. Приходится пользоваться услугами такси.Владимир Братухин, житель посёлка Ворша:- Я - инвалид второй группы, жена - инвалид третьей группы. Мы оба - инвалиды и не можем ничего. Хорошо, иногда машина приезжает, не скорой помощи а соцподдержки, возит нас на диспансеризацию. А так, нам приезжать самим надо, лезть туда. Пока не обратился в прокуратуру...Владимир Братухин беспокоится и за жителей близлежащих деревень. А также ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции.- Еще же будут сейчас инвалиды молодые,которые с фронта пришли, с одной ногой. И лазить будут по этим. Как это? Это вообще невообразимо.Активисты Народного Фронта обратились в областную прокуратуру, чтобы добиться ремонта и должного обслуживания лифта.Татьяна Логинова - старший помощник прокурора Владимирской области по взаимодействию со СМИ:- Прокуратурой руководителю ФКУ Упрадор Москва-Нижний Новгород внесено представление. В настоящее время оно рассматривается. Устранение нарушений находится на контроле Собинской межрайонной прокуратуры.Если в течение месяца подъемную платформу не приведут в рабочее состояние, вопрос будут решать в судебном порядке.Мария Артес, Илья Хлудов.“Вести - Владимир”