Во Владимирской области окунутся в прорубь на Крещение более 6,5 тысяч человек. Об этом сообщила...

Во Владимирской области окунутся в прорубь на Крещение более 6,5 тысяч человек.Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Температура воздуха в Крещенскую ночь составит от 0 до -3 градусов по Цельсию, ожидается снег, на дорогах – гололедица.В местах проведения Крещенских купаний запланировано дежурство сотрудников МЧС России, правоохранительных органов, медицинскойслужбы, спасателей аварийно-спасательных формирований, представителей органов власти и волонтёров.В целях обеспечения безопасности будет задействован 551 человек, 171 единица техники, в том числе от МЧС России –65 человек, 23 единицы техники.Напомним, что сегодня стал известен предварительный список разрешенных мест для купания на праздник Крещения во Владимирской области.Фото: Mika Ruusunen on Unsplash