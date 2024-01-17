Во Владимирской области окунутся в прорубь на Крещение более 6,5 тысяч человек.
Об этом сообщила...
Во Владимирской области окунутся в прорубь на Крещение более 6,5 тысяч человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Температура воздуха в Крещенскую ночь составит от 0 до -3 градусов по Цельсию, ожидается снег, на дорогах – гололедица.
В местах проведения Крещенских купаний запланировано дежурство сотрудников МЧС России, правоохранительных органов, медицинской
службы, спасателей аварийно-спасательных формирований, представителей органов власти и волонтёров.
В целях обеспечения безопасности будет задействован 551 человек, 171 единица техники, в том числе от МЧС России –
65 человек, 23 единицы техники.
Напомним, что сегодня стал известен предварительный список разрешенных мест для купания на праздник Крещения во Владимирской области.
Фото: Mika Ruusunen on Unsplash