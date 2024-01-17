Алиментные платежи в размере 380 миллионов рублей взыскали судебные приставы с отцов Владимирской области. Эта сумма превышает на 150 миллионов рублей результаты аналогичного периода

Алиментные платежи в размере 380 миллионов рублей взыскали судебные приставы с отцов Владимирской области. Эта сумма превышает на 150 миллионов рублей результаты аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. За неуплату алиментов светят наказания. Так, у должника могут арестовать имущество, отобрать водительские права. Горе-отцу также грозят запрет на выезд за границу