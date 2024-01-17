Во Владимирской области «рыцарь» на внедорожнике спас замерзающего дальнобойщика. История о...

Во Владимирской области «рыцарь» на внедорожнике спас замерзающего дальнобойщика.История о неравнодушии, которое может спасти жизнь.Участник клуба "4 WD Владимир" Андрей Прокофьев спас замерзающего дальнобойщика на суздальской трассе.В район он спешил на помощь - вызволять застрявших водителей двух "Газелей".Фура с грузом в 22 тонны сломалась под Суздалем. В ту ночь на улице было минус 32.Водителю пришлось разводить костёр из поддонов, чтобы элементарно согреться. Андрей не просто НЕ проехал мимо. Отогрел мужчину в своей кабине, а затем вернулся, чтобы помочь с ремонтом.Дальнобойщик благополучно уехал в Брянск.У владимирских джиперов сейчас "горячий" сезон. Зимой "рыцари" на внедорожниках регулярно помогают застрявшим водителям, а также автобусам и машинам скорой.