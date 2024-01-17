Во Владимирской области «рыцарь» на внедорожнике спас замерзающего дальнобойщика.
История о...
Во Владимирской области «рыцарь» на внедорожнике спас замерзающего дальнобойщика.
История о неравнодушии, которое может спасти жизнь.
Участник клуба "4 WD Владимир" Андрей Прокофьев спас замерзающего дальнобойщика на суздальской трассе.
В район он спешил на помощь - вызволять застрявших водителей двух "Газелей".
Фура с грузом в 22 тонны сломалась под Суздалем. В ту ночь на улице было минус 32.
Водителю пришлось разводить костёр из поддонов, чтобы элементарно согреться. Андрей не просто НЕ проехал мимо. Отогрел мужчину в своей кабине, а затем вернулся, чтобы помочь с ремонтом.
Дальнобойщик благополучно уехал в Брянск.
У владимирских джиперов сейчас "горячий" сезон. Зимой "рыцари" на внедорожниках регулярно помогают застрявшим водителям, а также автобусам и машинам скорой.