Во Владимирской области с 29 января начнется прием заявлений для голосования на выборах Президента...
Во Владимирской области с 29 января начнется прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахождения.
С 29 января областной избирком начнет прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахождения
Механизм "Мобильный избиратель" дает возможность отдать свой голос в любой точке нашей страны вне зависимости от регистрации.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет с 29 января до 11 марта включительно, обратившись в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, либо заполнив указанное заявление через портал "Госуслуги".
За 10 дней до голосования оформить такое заявление можно будет и в любой участковой избирательной комиссии.
А вот подать заявку на дистанционное электронное голосование можно будет только онлайн.
Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:
- Еще одна важная временная отсечка - 29 января за 45 дней до дня голосования мы начинаем прием заявлений на ДЭГ, а также на голосование в рамках проекта “Мобильный избиратель”. Подать заявку на ДЭГ можно на портале Госуслуг, либо на портале дистанционного электронного голосования.
А также в России прошёл единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на высший должностной пост страны. С момента начала процедуры собрано уже более миллиона подписей.
Сборы проходят на базе Штабов общественной поддержки, общественных приемных партии, региональных и местных исполкомов, в штабах "Молодой гвардии Единой России".
Активное участие в сборе подписей принимают и жители Владимирской области. Свою поддержку президентскому курсу активно высказывают и в районах.
К единому сбору сегодня присоединилась и Собинка. В райцентре свои подписи в поддержку действующего главы государства отдали представители всех поколений.
Тамара Тарасова, председатель совета ветеранов г. Собинка:
- Совет ветеранов в нашем городе - самая активная группа для поддержки любых выборов, но когда выбирают Президента, мы отдаём не только подписи, мы отдаём душу и сердце. Потому что Президент наш, Владимир Владимирович Путин - это человек, который очень грамотный, настоящий, достойный политик.
А во Владимире, в Штабе общественной поддержки, состоялась встреча в рамках партийного проекта "Единой России"- «Жители многоквартирных домов». Его участники также оставили свои подписи в поддержку главы государства.
Напомним, инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на должность Президента была создана в декабре 2023 года. В нее вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики.
Главные выборы страны пройдут уже 17 марта. В них примут участие 11 человек. 8 из них представляют политические партии. Трое - самовыдвиженцы.
Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, Центризбиркомом уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Это Леонид Слуцкий - он представляет ЛДПР, Владислав Даванков - партия "Новые люди" и Николай Харитонов - представитель КПРФ.
Как сообщают в региональном отделении ЛДПР, уже на этой неделе партийцы приступят к сбору предложений в Народную программу, с которой пойдёт на выборы Леонид Слуцкий. Впереди - поездки в города и районы.
А сегодня по всей стране открываются предвыборные штабы кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова. Штаб участника президентских выборов откроется и во Владимире.