Во Владимирской области с 29 января начнется прием заявлений для голосования на выборах Президента...

Во Владимирской области с 29 января начнется прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахождения.С 29 января областной избирком начнет прием заявлений для голосования на выборах Президента России по месту нахожденияМеханизм "Мобильный избиратель" дает возможность отдать свой голос в любой точке нашей страны вне зависимости от регистрации.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев, подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет с 29 января до 11 марта включительно, обратившись в любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ, либо заполнив указанное заявление через портал "Госуслуги".За 10 дней до голосования оформить такое заявление можно будет и в любой участковой избирательной комиссии.А вот подать заявку на дистанционное электронное голосование можно будет только онлайн.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- Еще одна важная временная отсечка - 29 января за 45 дней до дня голосования мы начинаем прием заявлений на ДЭГ, а также на голосование в рамках проекта “Мобильный избиратель”. Подать заявку на ДЭГ можно на портале Госуслуг, либо на портале дистанционного электронного голосования.А также в России прошёл единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на высший должностной пост страны. С момента начала процедуры собрано уже более миллиона подписей.Сборы проходят на базе Штабов общественной поддержки, общественных приемных партии, региональных и местных исполкомов, в штабах "Молодой гвардии Единой России".Активное участие в сборе подписей принимают и жители Владимирской области. Свою поддержку президентскому курсу активно высказывают и в районах.К единому сбору сегодня присоединилась и Собинка. В райцентре свои подписи в поддержку действующего главы государства отдали представители всех поколений.Тамара Тарасова, председатель совета ветеранов г. Собинка:- Совет ветеранов в нашем городе - самая активная группа для поддержки любых выборов, но когда выбирают Президента, мы отдаём не только подписи, мы отдаём душу и сердце. Потому что Президент наш, Владимир Владимирович Путин - это человек, который очень грамотный, настоящий, достойный политик.А во Владимире, в Штабе общественной поддержки, состоялась встреча в рамках партийного проекта "Единой России"- «Жители многоквартирных домов». Его участники также оставили свои подписи в поддержку главы государства.Напомним, инициативная группа по выдвижению Владимира Путина кандидатом на должность Президента была создана в декабре 2023 года. В нее вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики.Главные выборы страны пройдут уже 17 марта. В них примут участие 11 человек. 8 из них представляют политические партии. Трое - самовыдвиженцы.Три кандидата, выдвинутые парламентскими партиями, Центризбиркомом уже зарегистрированы, так как они освобождены от сбора подписей. Это Леонид Слуцкий - он представляет ЛДПР, Владислав Даванков - партия "Новые люди" и Николай Харитонов - представитель КПРФ.Как сообщают в региональном отделении ЛДПР, уже на этой неделе партийцы приступят к сбору предложений в Народную программу, с которой пойдёт на выборы Леонид Слуцкий. Впереди - поездки в города и районы.А сегодня по всей стране открываются предвыборные штабы кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова. Штаб участника президентских выборов откроется и во Владимире.